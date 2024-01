Ratują się przed upadkiem. Otworzą nowy tor?

Nowy tor na żużlowej mapie Węgier?

Jakiś czas temu oddano do użytku tor w Vasad. Służył on głównie adeptom i amatorom, bo nie posiadał licencji. Prawdopodobnie jednak zdobędzie ją w najbliższym czasie, a co za tym idzie, już za rok będzie mógł organizować zawody. W tegorocznym terminarzu żaden turniej w Vasad jeszcze nie jest ujęty, ale wielce realne że za dwanaście miesięcy się to zmieni. Dla Węgrów byłaby to kapitalna wiadomość. Od lat bronią się przed upadkiem. To byłaby jedna z nielicznych dobrych informacji dla nich.