Rano wpadł na kawę, dwa transfery last minute. To będzie klucz do utrzymania

Maksym Borowiak zostaje w INNPRO ROW-ie. Hubert Jabłoński może do niego dołączyć

Maksym Borowiak dalej będzie startował w zespole z Rybnika. Hubert Jabłoński ma z kolei ogromną szansę, by do niego dołączyć. Wszystko jest kwestią ceny. Unia chce za każdego z nich po 300 tysięcy złotych, ale jest szansa, że Mrozek dogada się z Rusieckim na preferencyjnych warunkach. Panowie dobrze się znają, lubią, więc kto wie.

A jeśli cena za pakiet będzie niższa, to ROW sprzątnie juniora spod nosa ebut.pl Stali Gorzów, która w tej chwili ma pięciu zawodników do wyjściowego składu. I chciała wziąć Jabłońskiego, żeby załatać choć jedną z dwóch dziur.

Transfer Jabłońskiego, to uderzenie w ebut.pl Stal Gorzów

Jabłoński, to nie jest jakaś wielka gwiazda, ale jego wypożyczenie miało być dla Stali bardzo ważnym ruchem. Stal chciała mieć drugiego juniora do pary z Oskarem Paluchem. Obaj mieli też zastępować zawodnika na pozycji U24. Gorzowianie nie kupują żadnego U24. Wstawią do składu jednego z 16-letnich wychowanków i chcą go zastępować juniorami. Bez Jabłońskiego plan im się posypie.