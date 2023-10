Randka w ciemno z Łotyszem. Sporo ryzykują

Sentymentów nie było. Czy Unia zyska na tej wymianie?

To nie uchroniło jednak przyszłości byłego mistrza świata juniorów w Lesznie, bo decyzja na jego rzecz była ostatecznie niekorzystna. - Dla mnie Lidsey chyba ma nieco większą wartość sportową niż Lebiediew - mówi wprost Rufin Sokołowski, były prezes Unii, gdy zapytaliśmy go o opinię na temat tej wymiany.

- Pamiętajmy, że Australijczyk ma za sobą kilka dobrych sezonów spędzonych w PGE Ekstralidze, a więc wyniósł wiele doświadczenia. To taki zawodnik na 7-8 punktów. Łotysz natomiast na pewno będzie gryzł tor, walczył. Życzę mu jak najlepiej. Najwyraźniej w klubie doszli do wniosku, że drużynie potrzebna jest zmiana, bo obaj pewnie finalnie wniosą podobny poziom do zespołu i kosztują też podobne pieniądze.

W klubie doszli więc najpewniej do wniosków, że jeśli postawią na Lebiediewa i obdarzą go zaufaniem, to jest szansa, że swoje wyniki jeszcze poprawi. W przypadku Lidsey'a możemy mówić o pewnym zastoju w rozwoju jego talentu, bo od kilku sezonów nie mógł rozwinąć skrzydeł. Łotysz z kolei bardzo chce startować w PGE Ekstralidze i tam się rozwijać. Może nie ma najlepszych startów, ale słynie z tego, że jest typem walczaka. Takie umiejętności mogą okazać się pomocne m.in. na meczach domowych w Lesznie, gdzie tamtejszy tor umożliwia wiele ścieżek do wyprzedzenia.