Rajskie wakacje Polaka. Jego narzeczona robi furorę w Internecie

Tegoroczne zmagania w PGE Ekstralidze okazały się średnio udane dla Wiktora Lamparta . Polak niejako z przymusu zmienił Lublin na Toruń (Platinum Motor postawił na inną koncepcję składu) i przyzwyczajenie się do nowego środowiska zajęło mu trochę czasu. Do tego doszły kłopoty pozasportowe z byłym już menedżerem, Rafałem Trojanowskim. Między obiema stronami narodził się swego rodzaju konflikt.

- Było nieciekawie za każdym razem, gdy szło mi gorzej. Zostawały wtedy przywoływane dziwne rzeczy. Roztrząsywano nawet najdrobniejsze szczegóły z mojego życia. Chodziło między innymi o przygotowanie do sezonu. Ja sobie w tym temacie nie mam nic do zarzucenia, bo moim zdaniem robię to należycie - wypalił zawodnik podczas jednego z magazynów PGE Ekstraligi na antenie Eleven Sports.