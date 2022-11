Rajskie wakacje gwiazdy. Widok zapiera dech w piersiach

Patryk Dudek na długo nie zapomni niedawno zakończonego sezonu. To, że będzie on dla niego szczególny pokazało zeszłoroczne listopadowe okno transferowe i spektakularny transfer ze Stelmet Falubazu Zielona Góra do For Nature Apatora Toruń. W nowym klubie jeden z najlepszych zawodników globu odnalazł się znakomicie i gdyby nie zadyszka w końcówce fazy play-off, to być może stanąłby wraz z zespołowymi kolegami na podium PGE Ekstraligi. Niestety nieco gorzej wiodło mu się w Grand Prix. Po obiecującym początku, 30-latek dość długo kręcił się w strefie medalowej, lecz ostatecznie nie było ani krążka, ani utrzymania. Gdyby nie stała dzika karta od organizatorów, to Polak pożegnałby się z elitarnym gronem.