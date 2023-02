Radzi młodym, by nie patrzyli na kasę. Reakcja prezesa bezcenna

Doyle to jeden z najlepszych żużlowców ostatnich lat, ale wyrobił sobie opinię kogoś niezbyt wiernego, kto generalnie patrzy na kluby raczej tylko przez pryzmat pieniędzy. Oczywiście ma do tego prawo, bo żużel to jego praca, a kariera wiecznie trwać nie będzie, tym bardziej że Doyle ma 38 lat. Jego wyniki są bardzo szanowane, ale wobec tego zawodnika często pewien dystans zachowują kibice, którzy wiedzą że do obecności Doyle'a w klubie nie ma co się przywiązywać. Zmienia je często, zależnie od propozycji jakie dostaje.