Radykalna zmiana u gwiazdy. Koniec z Polską!

Woffinden jeździ we Wrocławiu już bardzo długo i dobrze się czuje na miejscu. Wielokrotnie powtarzał, że to jego drugi dom . Coroczne decyzje o przedłużaniu kontraktu zresztą to potwierdzały. Woffinden w przeciwieństwie do wielu kolegów z toru, nie rzucał słów na wiatr. Dobrze znamy słynne opowieści żużlowców, którzy najpierw mówią jak doskonale czują się w danym miejscu, po czym za chwilę idą do innego klubu. Mistrzem takich zachowań był choćby Martin Vaculik .

Bariera językowa stała się jednak kłopotem dla zakochanego we Wrocławiu Woffindena. W zasadzie największym jednak dla jego rodziny, która jest z nim. Dlatego też Tai ma w planach powrót na stałe do kraju anglojęzycznego, tak aby każdy z członków jego rodziny czuł się komfortowo. Może i sam Woffinden dałby radę, ale jego partnerka i dzieci już niekoniecznie. A jak sam często mówił, najbliżsi są dla niego niezwykle ważni .

To może być bardzo ważny sezon dla Woffindena

Pisaliśmy ostatnio też o tym, że to właśnie on może być po sezonie 2022 pierwszym do odstrzału w Betard Sparcie Wrocław. Gwiazdorski skład będzie musiał zostać przemeblowany, bo wiek U24 skończy Daniel Bewley. Jeśli Woffinden pojedzie tak, jak w poprzednich latach, możemy być niemal pewni, że to z niego klub zrezygnuje. Z liderów drużyny, to właśnie on zawodził najczęściej. I sentymenty będą tutaj zupełnie bez znaczenia.