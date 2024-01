Rachunki grozy. Tyle płacą za wierność światowych gwiazd

Madsen z Włókniarza może być zadowolony

To tam Madsen musiałby szukać szczęścia

Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to być może Madsen miałby powody, żeby coś zmieniać, ale musiałby iść do Platinum Motoru Lublin lub Betard Sparty Wrocław. O zainteresowaniu Motoru Madsenem nic nie słychać, a jeśli idzie o Spartę, to raczej mówi się o tym, że jeśli chciałaby ona kogoś z Włókniarza, to raczej drugiego z Duńczyków Mikkela Michelsena.

Poza wszystkim to też nie jest tak, że zawodnicy jakoś chętnie decydują się na zmiany, bo zależy im na walce o medale. Spójrzmy na Janusza Kołodzieja. Za chwilę zacznie ósmy z rzędu sezon w Fogo Unii Leszno (w sumie dziesiąty), a jego klub wcale nie jest wymieniany w gronie faworytów do podium. Gdyby Kołodziej chciał, to mógłby trafić do klubu z czołówki. Każda drużyna z czołówki chętnie by go przygarnęła. Taki Motor też w przeszłości składał mu oferty. Wszystko na nic. Kołodziej ma w Unii dobre pieniądze, dobrze się tam czuje i nie chce niczego zmieniać.