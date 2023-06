Rachunek za awans będzie słony. Ten walec kosztuje

Enea Falubaz jedzie niczym walec. Zielonogórzanie mają za sobą 8 spotkań. Wszystkie wygrali, a w siedmiu zdobyli więcej niż 50 punktów. Klub w sumie już dostał faktury za 467 punktów i 46 bonusów. Rachunek już jest słony, a będzie jeszcze bardziej. Jeśli Falubaz wejdzie do PGE Ekstraligi, to będzie to najdroższy awans w historii.