Zawody indywidualnych mistrzostw świata na żużlu na PGE Narodowym w Warszawie – PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędą się 7 sierpnia 2021. Bilety na turniej, który miał się odbyć 15 maja 2021 roku, a w związku z Covid-19 został przełożony, zachowują ważność.

- Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju, a także nasza troska o bezpieczeństwo kibiców, jak również fakt, iż aktualnie nie ma możliwości formalnych do organizacji PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland na PGE Narodowym, powodują, że ustaliliśmy wspólnie z Międzynarodową Federacją Motocyklową, BSI oraz operatorem PGE Narodowego, PL.2012+, aby wszystkie bilety na przyszłoroczne zawody zachowały ważność w kolejnym nowym terminie - powiedział Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego.



- PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędzie się 7 sierpnia, bo do tak dużego przedsięwzięcia organizacyjnego, logistycznego i sportowego potrzebny jest czas na przygotowania, a obecnie nie ma ku temu możliwości. Najważniejsze jest ponadto bezpieczeństwo i zdrowie kibiców. Przede wszystkim nie chcemy, aby posiadacze biletów byli w jakikolwiek sposób poszkodowani przy ewentualnych ograniczeniach dotyczących liczby widzów, którzy mogliby zasiąść na PGE Narodowym w maju. PZM Warsaw FIM SGP of Poland to impreza o międzynarodowej randze i dużej renomie, na którą wszyscy czekamy i uważamy, że nowy termin jest odpowiedni, mając na uwadze aktualną sytuację w kraju i na świecie - zaznaczył.



Paul Bellamy, Wicerezes Motorsports Events IMG dodał: - Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie pozwoli naszym partnerom zorganizować dla polskich fanów światowej klasy imprezę, a przede wszystkim zawody sportowe wysokiej klasy, których oczekują, znają i kochają w Warszawie. Cieszymy się, że w sierpniu 2021 roku wrócimy na kultowy PGE Narodowy z największymi gwiazdami żużla.

Polski Związek Motorowy informuje, że wszystkie bilety, w tym także bilety VIP Gold, Silver i Premium, a także bilety uprawniające do oglądania zawodów z lóż PGE Narodowego, zaproszenia oraz nagrody konkursowe zachowują ważność w nowym terminie zawodów - 7 sierpnia 2021 roku. Nie trzeba ich wymieniać, ani w żaden inny sposób autoryzować lub potwierdzać.