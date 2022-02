Już wcześniej poinformowano o zmianach, które mają nakręcić zainteresowanie finałem MPPK oraz IMME. Postanowiono, że obie imprezy mają odbywać się na samym początku sezonu, jeszcze przed startem rozgrywek ligowych. Zmiany mają zachęcić nie tylko kibiców, ale również zawodników, którzy na starcie sezonu chętniej biorą udział w zawodach innych, niż rozgrywki ligowe.

O nowelizacji przepisów pozytywnie wypowiadał się też Maciej Polny, szef Speedway Events, czyli promotora obu imprez. - Cieszę się z tych zmian, dążyłem do nich już od jakiegoś czasu. Odbudowywaliśmy prestiż MPPK od kilku lat, a tegoroczny turniej całą tę pracę zniweczył, choć jako były prezes klubu też uważam, że w takiej sytuacji ważniejsza jest liga i po części rozumiem decyzję klubów. To najrozsądniejsze rozwiązanie, żeby robić te turnieje na początku sezonu. Mamy gwarancję, że przyjadą najlepsi zawodnicy, kibiców będzie więcej, więc uważam, że to słuszna decyzja - mówił w listopadzie Polny.

Obsada MPPK będzie mocna

Polski Związek Motorowy nie poprzestał na zmianie terminu rozgrywania zawodów. Zmieniły się też przepisy dotyczące składów drużyn. Przypomnijmy, że w ostatnim finale, mówiąc oględnie, składy drużyn biorących w nim udział, nie były najmocniejsze. Występowali zawodnicy rezerwowi, zawodnicy rezerwowi, czy juniorzy.

Teraz nie będzie to możliwe. W Regulaminie Mistrzostw Polski Par Klubowych znalazł się zapis, że "W zawodach MPPK para (z uwzględnieniem rezerwowego) składa się z zawodników kadry klubu z najwyższą SI z poprzedniego sezonu, w tym nie więcej niż jednego zawodnika zagranicznego.". Zawodnikiem rezerwowym, w myśl nowych przepisów, ma być trzeci najlepszy zawodnik drużyny z poprzedniego sezonu. Jeśli któryś z zawodników z podstawowego zestawienia wypadnie, będzie musiał go zastąpić kolejny najlepszy żużlowiec.