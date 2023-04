Pytał, czy chcą "wybić" rywali. Mamy odpowiedź menedżera

Musielak przeprasza, Jóźwiak odpowiada

Musielak później przeprosił Zdunek Wybrzeże za swój wpis. - Rozumiem rozgoryczenie, ale przed Tobiaszem jest jeszcze cały sezon. Podejrzewam, że ten pierwszy wpis był napisany na gorąco i w pełni go rozumiem - mówi w rozmowie z Interią Eryk Jóźwiak. - Nie chcieliśmy przygotować takiego toru. Nasze założenia były inne, niestety w nocy padał deszcz i tor się odmoczył. Przykro mi, że zawodnicy z Ostrowa doznali kontuzji. Nie chcieliśmy zdobywać punktów po trupach - dodaje.



- Trzeba dostosować styl jazdy do warunków na torze, a one były takie same dla dwóch drużyn. Zawsze powtarzam, że tor jest równy dla wszystkich. Przecież nie jest tak, że gospodarze i goście jeżdżą różnymi ścieżkami. Od początku byliśmy z zawodnikami zgodni. Ustaliliśmy, że powalczymy o punkty, ale panowie mieli uważać na siebie. Był to pierwszy mecz i nie chcieliśmy doznać urazów. Przed nami trzynaście spotkań rundy zasadniczej. Ważne było to, żeby w komplecie przystąpić do następnego meczu - tłumaczy menedżer drużyny z Gdańska.