Pycha kroczy przed upadkiem. Już są plany, jeszcze nie ma awansu

Już przed sezonem poczyniono kroki, które mogły wskazywać na ekstraligowe plany. Na stadionie przy ulicy Sportowej zbudowano odwodnienie liniowe, które w PGE Ekstralidze jest obowiązkiem. To akurat jak najbardziej godne pochwalenia. Klub wolał się przygotować, a nie robić coś na ostatnią chwilę. W tym roku na takim podejściu mocno przejechali się zresztą w Ostrowie. Skoro w Polonii są pieniądze, to na co czekać? Jeden temat po ewentualnym awansie będzie już z głowy.