Putin dał mu szlaban na udział w mistrzostwach świata. Te słowa mówią wszystko

Rosjanin pogodził się już z brakiem możliwości walki o złoto w Grand Prix. W tej chwili nawet nie liczy na zaproszenie od organizatorów. Ten temat wraca co chwilę, bo Łaguta jest w wybornej dyspozycji. Powrót Rosjan uatrakcyjniłby cykl. - Naprawdę nie wiem. Po prostu już o tym nie myślę. Jak myślałem, to w poprzednim sezonie - przyznaje Łaguta. - Jak będzie zielone światło, to będę jeździł, a jak nie, to nie. Nie ma co o tym myśleć, aczkolwiek fajnie byłoby wrócić i powalczyć - dodaje.

