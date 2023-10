Puszczają mu nerwy przed rewanżem. Oberwało się kibicom?

- Bardzo łatwo mi podsumować zawody. Wszyscy czuliśmy zbyt dużą presję! Pytam do cholery dlaczego tak było? Dlaczego wywierano tak dużą presję, by ten finał wygrać za wszelką cenę? Popatrzcie na Rzeszów. Przecież tutaj przyjechali zawodnicy pierwszoligowi i nie było sensu w kółko mówić o awansie. Mogliśmy zrobić niespodziankę, ale to wszystko, oni są faworytami i kropka. Kiedy słyszysz takie gadanie non stop o wygraniu, to finał czasem jest taki jak widzimy - przekazał niezadowolony 23-latek.