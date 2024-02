Puste obietnice znanego polityka. Klub został na lodzie

Kampania wyborcza to okres, kiedy politycy chętnie pojawiają się na stadionach, bo kibice to najczęściej ogromna grupa potencjalnych wyborców. Janusz Kowalski również nie mógł zaprzepaścić swojej okazji. Polityk Suwerennej Polski wziął udział w konferencji prasowej przed stadionem OK Bedmet Kolejarza Opole. Sugerował kibicom, że niedługo zostanie podpisana umowa z potężną Spółką Skarbu Państwa. Zapowiadał, że klub stanie się potęgą i awansuje do PGE Ekstraligi.

Obiecywał nowy stadion. Boniek nazwał go "klaunem"

- Jest nadzieja na to, że jeśli przy jednym stole napiszemy wspólną strategię, odbudujemy Kolejarza Opole - deklarował Kowalski. Były wiceprezydent Opola wspominał, jak udało mu się 10 lat temu skomercjalizować Gwardię, Odrę oraz doprowadzić do rewolucji, jeśli chodzi o Kolejarza Opole. Kreślił nowe plany związane z klubem żużlowym, choć przede wszystkim najważniejszą kwestią powinna być modernizacja obecnego stadionu, który ani trochę nie spełnia minimalnych norm ekstraligowych.

Kowalski to kontrowersyjny polityk. W ostatnich dwóch latach był wiceministrem rolnictwa. Zbigniew Boniek dzień po wyborach parlamentarnych w 2023 roku nazwał go cytując "klaunem". To jedna z najdelikatniejszych wypowiedzi o polityku, jeśli mowa o opiniach znanych osób. W związku z tym kibice z Opola momentalnie zaczęli śmiać się z jego obietnic i nie chcieli żadnej pomocy. Mieli świadomość, że to zwykłe polityczne gadanie, które ostatecznie nie będzie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tak też się stało.

"Jestem realistą". Nie będzie umowy z państwowym gigantem

- Nie chciałbym tego nawet komentować. Mowy przedwyborcze, których tyle było i które odbywały się przed opolskim stadionem do tej pory nie przełożyły się na nic. Nie ma żadnego odzewu od tego pana. Jestem realistą i zostawię to dla siebie. Nie nastawiałem się specjalnie - mówi Zygmunt Dziemba dla Tygodnika Żużlowego.

Szybka Kontra. Czy Polska wreszcie wygał SoN? / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Prezes OK Bedmet Kolejarza powiedział krótko, zwięźle i na temat. Żadnej współpracy z PKP Intercity Remtrak nie będzie. Modernizacja stadionu również pozostanie na głowie klubu i miasta. Były to po prostu puste obietnice i tak zwana kiełbasa wyborcza. Janusz Kowalski nigdy więcej nie pojawił się na stadionie w Opolu oraz nigdy więcej nie podjął ponownie tematu odnośnie wsparcia.

Kiełbasa wyborcza. To on zrobił największy szum

Kowalski nie był jedynym takim przypadkiem. Największy szum w mediach zrobili Jarosław Kaczyński oraz Łukasz Mejza. Prezes PiS obiecał kibicom lubelskiego Motoru nowy stadion, jeśli wygrają wybory. Mejza natomiast obiecywał wagony pieniędzy dla klubu żużlowego Zielonej Góry. Skompromitowany polityk Prawa i Sprawiedliwości zjawił się jeszcze przed sezonem 2023 na konferencji prasowej zielonogórskiego Falubazu, kiedy to hucznie ogłaszono nowego sponsora tytularnego - Enea.

Mejza miał być twarzą tego porozumienia. Jak wiemy nie pojawił się choćby na finale METALKAS 2. Ekstraligi. Nie wspomniał ani słowem o Falubazie, ani nie pogratulował publicznie zwycięstwa w rozgrywkach ligowych. Co gorsza na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi 2023 po całej Zielonej Górze porozwieszano jego plakaty. Zrobiono to nielegalnie w nocy. Wisiały one dosłownie w całym mieście.

Łukasz Mejza i Wojciech Domagała na konferencji Falubazu Zielona Góra.. / Piotr Jędzura / East News

Kibice OK Bedmet Kolejarza Opole / Mariusz Makowski / Flipper Jarosław Pabijan