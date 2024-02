Puste obietnice polityka! Kandydat na prezydenta nie wie o czym mówi [FELIETON]

Te słowa są śmiechu warte

Dziś czytam, że pan poseł porusza sprawę powrotu Grand Prix do Bydgoszczy. Śmiać mi się chce. On chyba nie zdaje sobie sprawy, jakie warunki należy spełnić pod względem obiektu, by w ogóle móc mówić o zorganizowaniu Grand Prix. Ponadto do tej pory nie rozmawialiśmy z Discovery o powrocie do współpracy, a nawet gdyby udało się ją zawiązać, to turniej nie odbędzie się za kadencji Schreibera. Takie mam zdanie, bo wiem jaka to daleka droga.