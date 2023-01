Puścił Igę przodem, a potem doprowadził rodziców do łez

W czołówce plebiscytu nie było większych niespodzianek. Murowana faworytka do końcowego tryumfu była tylko jedna. Iga Świątek, liderka rankingu WTA oraz zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych za sezon 2022 - w Paryżu i Nowym Jorku zgodnie z oczekiwaniami złamała męski monopol i to jej gwiazda zaświeciła najjaśniej w sobotni wieczór w Warszawie.

Niejednemu zaszkliły się oczy

Odbierając nagrodę Zmarzlik pozwolił sobie także na bardzo osobistą laudację skierowaną do najbliższych. - Gdy miałem sześć - siedem lat zaczynałem bawić się w żużel, był wtedy ze mną brat - Paweł. On pakował mi torbę. Była mama, która dawała buziaka i często powtarzała: tylko jedź ostrożnie. Był też, który naprawiał mi motory. Nie marzyłem, że będę tutaj stał, a stoję, bo dla brata nie ma rzeczy niemożliwych. Tata jest najlepszym psychologiem. Chciałbym mieć taki spokój jak on. A mama? Dalej daje buziaka. Jest też moja żona, pojawił się synek - Antek. To jest naprawdę duży zastrzyk energii - zakończył wyraźnie wzruszony.