PSŻ pozazdrościł Kolejarzowi. Też mają gości z PGE Ekstraligi

Szacunek musi budzić przede wszystkim nazwisko Sebastiana Szostaka. 18-latka, pomimo małego doświadczenia, już śmiało można zaliczyć do grona najlepszych polskich młodzieżowców. W niedawno zakończonym sezonie junior uzyskał średnią 1,597 punktu na bieg i walnie przyczynił się do awansu Arged Malesy do PGE Ekstraligi. Kacper Grzelak to także wychowanek klubu z Ostrowa. Co prawda w tym roku poszło mu troszkę gorzej niż zespołowemu koledze, ale nie ma wątpliwości, że także w nim drzemie ogromny potencjał.

Obaj wyżej wymienieni zawodnicy poza rywalizacją w PGE Ekstralidze otrzymają także możliwość startów w drugiej lidze na zasadzie "gościa". Na skorzystanie z ich usług zdecydował się SpecHouse PSŻ. W Poznaniu niewątpliwie szykuje się ekipa na co najmniej najlepszą czwórkę całych rozgrywek. Poprzednie dni sypnęły bowiem nowymi kontraktami. Działacze do stolicy Wielkopolski sprowadzili kilku uznanych zawodników, na czele z Kacprem Gomólskim czy Aleksandrem Łoktajewem.

Co warto zaznaczyć, z młodzieżowców Arged Malesy w sezonie 2022 będzie korzystał także OK Bedmet Kolejarz. Jako "goście" w Opolu zaprezentują się Jakub Poczta i Jakub Krawczyk.