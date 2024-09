Pseudokibice na trybunach. Tak liga walczy z patologią

Na stadionach żużlowych mamy w przeważającej większości prawdziwych kibiców żużla, którzy przychodzą na zawody, aby emocjonować się sportem i dopingować drużyny. Bywają jednak incydenty, na które trzeba reagować. Komisja Orzekająca Ligi jest w takich sytuacjach surowa, ponieważ uważamy, że nie można pozwolić na eskalację zachowań pseudokibiców, a z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia m.in. na stadionach w Lesznie, Zielonej Górze, Grudziądzu i Wrocławiu czy Bydgoszczy - czytamy na stronie PGE Ekstraligi.

W wywiadzie z przewodniczącym KOL Zbigniewem Owsianym mamy później jasno określone kary, jakie nałożono na dane kluby za zachowanie ich pseudokibiców. Falubaz Zielona Góra za kilkukrotne złamanie regulaminu musi zapłacić 20 tysięcy złotych. Przewodniczący dodał, że klub z Zielonej Góry otrzymał też kary dodatkowe za zachowanie swoich fanów w stosunku do Patryka Dudka podczas meczu z Apatorem (Dudek to były zawodnik i wychowanek Falubazu, któremu niektórzy do teraz nie wybaczyli odejścia).