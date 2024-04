Przyznał, że chciał udusić rywala. Wróciły do niego demony przeszłości

Andrzej Lebiediew , Fogo Unia Leszno : - Nie. Już mam tyle lat, że nie odczuwałem specjalnej presji. Jasne, że było nerwowo, ale tak, jak zawsze. To pozytywny dreszczyk emocji. Wątpię, by ktokolwiek miał całkowity luz.

- Nie, ale chciałem zrobić drogę dla Janusza. Wiedziałem w trakcie wyścigu, że Madsen będzie wchodzić w krawężnik i musiałem go zamykać, dzięki czemu Janek uciekł. Miałem się napędzić, ale do odsypanego już miałem za daleko. To, co chciałem, to osiągnąłem. Szczerze mówiąc wiedziałem, że mnie wyprzedzi, ale chciałem go zamknąć, udusić na pierwszych okrążeniach.