Przywitali polską gwiazdę jak najgorszego wroga. Stanowcza reakcja legendy

Dudek nie wytrzymał, "nie znają powodów mojego odejścia"

32-latek już na prezentacji otrzymał porcję gwizdów. To efekt odejścia Dudka do Torunia po spadku Falubazu z PGE Ekstraligi w 2021 roku . Można jedynie się domyślać, czy odbiór publiczności miał wpływ na występ wychowanka Zielonej Góry, który przez większość spotkania wyraźnie się męczył. Odżył dopiero we wspomnianym biegu nominowanym.

Legenda zwraca się do kibiców, stanął w obronie gwiazdy

- Patryk ma rację, współczuję mu. Czy zmiana klubu powinna wywoływać taką złość wśród kibiców? Pojedyncze gwizdy zawsze będą, ale czy aż do takiego stopnia? Patryk jest człowiekiem spokojnym, ułożonym, na którego takie wyzwiska wpływają negatywnie. To można było zauważyć w jego jeździe na początku spotkania. Bierze to do serca i przeżywa. Takie zachowania nie powinny mieć miejsca. Nie tylko w Zielonej Górze, ale na każdym stadionie - przyznaje nam Jan Krzystyniak.

Kibice muszą się pogodzić. W dzisiejszych czasach nikt nie bierze ślubu z klubem. Zawodnicy co dwa lata zmieniają kluby i tak to wygląda. Jestem przekonany, że Toruń nie jest ostatnim klubem Patryka. Widzę innych zawodników, którzy przyjeżdżają do swojego macierzystego klubu i są witani oklaskami, jak legendy czy bohaterowie. Tu niestety nie miało to miejsca. Żal mi Patryka z całego serca

Paradoks na polskim stadionie, zmiana nastrojów o 180 stopni

Paradoks jest taki, że jeszcze w 2021 roku to Dudka w Zielonej Górze noszono na rękach, a na Pawlickiego bluzgano. Teraz się to odwróciło w drugą stronę. - To prawda. Na przykładzie Bartosza Zmarzlika, kiedy startuje w Motorze Lublin, to kibice z Gorzowa w łyżce wody by go utopili. Natomiast oglądając go w sobotę podczas Grand Prix, noszą go na rękach. Tak wygląda kibicowanie w Polsce - kończy.