Przyszłość gwiazdora przesądzona. Co zrobią z resztą?

Zdunek Wybrzeże jest już pewne utrzymania w I lidze. Drużyna z Gdańska ma jednak jeszcze szanse na miejsce w play-offach i przedłużenie sezonu co najmniej o dwa spotkania. Nawet jeśli Eryk Jóźwiak zamelduje się ze swoimi zawodnikami zawodnikami w szóstce, to w przyszłym roku w Wybrzeżu nie będzie Michaela Jepsena Jensena. Duńczyk to największe rozczarowanie w zespole i jedno z największych w całej lidze. Co z pozostałymi zawodnikami?