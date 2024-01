Przyszła z aktorem z „Pierwszej Miłości”. Wyjątkowe odwiedziny

Na mecze chodzi z aktorem z Pierwszej Miłości

Na mecze Cellfast Wilków pani Ania też przychodzi z wnukiem. To też jest znana postać. Alan Bochnak jest aktorem teatralnym z Krosna, który ma na koncie kilka ról w popularnych serialach. Grał w Pierwszej Miłości, Na Wspólnej czy Koronie Królów.

Okazuje się, że kibice doskonale znają panią Annę. Jeden z nich szybko zauważył, że to przecież teściowa Joachima Piechaczka, byłego zawodnika Kolejarza Opole i KKŻ-u Krosno. W tym ostatnim jeździł jeszcze na początku lat 90. Trenował go słynny Edward Jancarz.

Karierę zakończył z powodu obrażenia oka i kości twarzy

Zresztą to właśnie w Krośnie kariera Piechaczka nabrała rumieńców. Miał okazję do częstych startów, robił progres. W sparingu przed sezonem 1992 doznał poważnej kontuzji. Z powodu ciężkiego obrażenia oka i kości twarzy musiał zakończyć karierę. Potem założył firmę specjalizującą się w produkcji akcesoriów do żużla, pracował też w straży pożarnej. W 2014 roku startował w wyborach samorządowych.