Przypadek zadecyduje o awansie do PGE Ekstraligi?

Fajfer był już dogadany w Stali Gorzów, ale wobec zmiany przepisów nie będzie już tam za bardzo potrzebny. Zawodnik szuka innego klubu i kto wie, czy ostatecznie nie zostanie jednak w eWinner 1. Lidze. Co prawda ambicje miał wyższe, ale życie zrobiło mu psikusa. Fajfer to jeden z najlepszych żużlowców na zapleczu PGE Ekstraligi i ktoś taki przydałby się w każdym klubie. Ubiegły sezon co prawda zakończył ze średnią poniżej 2,000, ale duży wpływ na to mogła mieć kontuzja.