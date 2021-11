Przyleciał z kolegami, wrócił z kontraktem. Dostał pewną gwarancję

Kiedy Josh Pickering przyjechał na rozmowy z prezesem Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, to poprosił o jedno. Mianowicie o to, że jeśli będzie na treningach lepszy od kolegów z drużyny, to dostanie szansę jazdy w meczu.

Kolejarz Rawicz zachwycony Joshem Pickeringiem

W poprzednich klubach różnie z tym bywało. Zdarzało się, że Pickering błyszczał na treningach, ale potem słyszał: było dobrze, może za tydzień dostaniesz szansę. Teraz nie chciał tego przeżywać, ale kiedy dostał w Rawiczu zapewnienie, że będzie traktowany fair, to stwierdził, że podejmuje wyzwanie.

Co ciekawe Pickering przyjechał na rozmowy do Rawicza trochę przypadkiem. Zaproszenie poszło do Sama Mastersa i Ryana Douglasa, a Pickering zabrał się z nimi. Początkowo w Kolejarzu zastanawiali się, co z nim zrobić? Rozważano kontrakt warszawski. Wystarczyła jedna rozmowa, by działacze drugoligowca zmienili zdanie. Pickering przekonał ich, że jest "fighterem" i chce powalczyć na sprawiedliwych zasadach o skład.

Kolejarz Rawicz z mocną australijską kolonią

Jeśli chodzi o Douglasa, to on był już Metaliką Recycling Kolejarzem dogadany po półfinałowym meczu play-off sezonu 2021 z MF Trans Landshut Devils. Douglas, Pickering i Sam Masters stworzą australijską kolonię w Rawiczu.

Gwiazdą w tym trio ma być oczywiście Masters, jeden z najskuteczniejszych zawodników 2. Ligi Żużlowej w sezonie 2021. Objawieniem może być Pickering, który w 2017 roku zdobył z reprezentacją Australii srebro w finale Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. Douglas też ma potencjał. Przed startem minionych rozgrywek błyszczał w swoim kraju, wygrywając turnieje i zostawiając za plecami takich zawodników, jak Rohan Tungate, Jaimon Lidsey czy Nick Morris.

W składzie Kolejarz jest już pięciu seniorów: Damian Dróżdż, Daniel Kaczmarek i trzech Australijczyków. Prezes Sławomir Knop zapowiada jednak jeszcze jedną petardę. Złożył ofertę Grzegorzowi Zengocie, choć ten w rozmowie z nami upiera się, że nie pojedzie w drugiej lidze.