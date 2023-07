Przełożenie trzeciego finału Canal+ Online Indywidualnych Mistrzostw Polski kompletnie nic nie dało. Zawody w Krośnie podobnie jak w niedzielę nie dojdą do skutku, ponieważ zdaniem głównych bohaterów nawierzchnia była dziś jeszcze gorsza niż w niedzielny wieczór. Najbardziej w tym wszystkim żal kibiców, którzy przesiedzieli bezczynnie grubo ponad pół godziny po to, by obejrzeć jedynie próbę toru.