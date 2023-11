Przykra niespodzianka dla kibiców. Jakość kosztuje

Nie mieli innego wyjścia

Trzeba na to spojrzeć trochę z drugiej strony. Pojemność stadionu w przyszłym roku ma wynosić nieco ponad 7 tysięcy. Z racji spadku z PGE Ekstraligi nie otrzymają również 6 milionów z kontraktu telewizyjnego, a zaledwie 150 tysięcy. Miasto Krosno ma niecałe 45 tysięcy mieszkańców, więc znalezienie sponsorów jest o wiele trudniejsze, niż we Wrocławiu, czy chociażby w Lublinie.

Ten skład kosztował ponad 2 miliony

Działacze klubu postanowili odmłodzić kadrę na przyszły sezon. Z seniorów pozostał tylko Vaclav Milik. Do drużyny ściągnięto natomiast Norberta Krakowiaka, Jonasa Seiferta-Salka, Dimitriego Berge i Patryka Wojdyłę. Łącznie na podpisy pod kontraktem musieli wydać około 2,2 miliony. Pomimo, iż nie są głównymi faworytami do awansu, to skład do tanich nie należał. Praktycznie nie gwarantuje niczego.