Przyjeżdża Zmarzlik, a ceny "masakra". Kibice narzekają, o tym nie mają pojęcia

FOGO Unia Leszno po spadku z PGE Ekstraligi straciła 6,5 miliona złotych z umowy telewizyjnej. Wydała kilkaset tysięcy na rebranding stadionu. Teraz klub próbuje jakoś odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a część kibiców narzeka na ceny biletów na pierwszy mecz sparingowy z Orlen Oil Motorem Lublin.

Część kibiców FOGO Unii Leszno chce sparingów za darmo

Unia po spadku straciła miliony, ale właściciele klubu zmobilizowali się i zbudowali skład na szybki awans, który kosztował 11 "baniek". Wszystko ma jednak swoją cenę. W Lesznie muszą teraz dwa razy oglądać każdą wydaną złotówkę. Nie ma też szans na darmowe sparingi, których domagają się kibice. Kiedy zobaczyli, że za obejrzenie gwiazd Motoru będą musieli zapłacić aż 25 złotych, to w sieci się zagotowało. - Cena masakra. Do tego jeszcze 5 złotych za program. A to powinno być za darmo - czytamy w komentarzach na fanpage’u Unii. Reklama

- Wszyscy rzucili się nas za ceny na sparing, a nikt nie zauważył, że młodzież ze szkół podstawowych i młodsza może wejść za darmo - mówi nam dyrektor Unii Sławomir Kryjom. - Każdy też zapomina, że sparing to koszty. Ochrona, zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna i koszt wynajęcia stadionu - wylicza działacz.

FOGO Unia musi zarabiać. Ma słony rachunek do zapłacenia

Unia zapłaci za organizację meczu 30 do 35 tysięcy złotych. Całe szczęście, że spotkanie zaczyna się o 16.00, bo jakby trzeba było zapalić sztuczne światło, to byłoby jeszcze drożej. Teraz w klubie modlą się, żeby 1500 osób zapłaciło za bilety, bo wtedy klub na organizacji sparingu wyjdzie na zero.

W Lesznie nikogo nie stać na fundowanie sparingu, bo jak podliczono koszty za cały sezon, to wyszło, że Unia musi mieć 14 milionów w budżecie. 11 milionów ma kosztować sam zespół zbudowany na szybki awans.

- W sumie, to nie rozumiem tego narzekania części fanów. Motor przyjeżdża w najmocniejszym składzie. Ze Zmarzlikiem, z najlepszą parą juniorów na świecie. Zabraknie jedynie Fredrika Lindgrena. My podchodzimy do meczów poważnie, wystawiamy najmocniejszy skład. Jasne, że to sparing, ale emocji nie zabraknie. Pojadą najlepsi z najlepszych - zauważa Kryjom. Reklama

Inni też kasują za sparingi, Stal Rzeszów nawet 30 złotych

W sumie dla kibiców z Leszna ten mecz będzie jedyną okazją, żeby zobaczyć na żywo Zmarzlika. Za 25 złotych, ale nikt nigdzie nie wpuszcza kibiców za darmo. W Rzeszowie kasują za sparing nawet 30 złotych, w Poznaniu 20 złotych. Taryfy ulgowej nie ma, bo koszty rosną, więc kluby nie mogą sobie pozwolić, żeby robić cokolwiek za darmo.

- Za darmo wchodzą jedynie karnetowicze. Alternatywą jest tańsza transmisja pay-per-view za 15 złotych. Robimy je od kilku lat. Tak naprawdę po kosztach. Za to, co zarobimy kupujemy kaski do szkółkowiczów i inne drobiazgi - mówi nam Rafał Dobrowolski, rzecznik FOGO Unii.

Składy drużyn na sparing

FOGO Unia Leszno : 9. Benjamin Cook 10. Janusz Kołodziej 11. Joshua Pickering 12. Nazar Parnitskyi 13. Grzegorz Zengota 14. Kacper Mania 15. Antoni Mencel 16. Emil Konieczny

ORLEN OIL Motor Lublin: 1. Dominik Kubera 2. Mateusz Cierniak 3. Jack Holder 4. Bartosz Jaworski 5. Bartosz Zmarzlik 6. Wiktor Przyjemski 7. Bartosz Bańbor

