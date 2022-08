Przyjemski walczy z czasem. Ile biegów pojedzie?

Bydgoskie środowisko drży o zdrowie najlepszego Polaka w eWinner 1. Lidze i czołowego żużlowca Polonii. Wiktor Przyjemski upadł podczas finału Speedway of Nations 2 w Vojens i mocno uszkodził sobie palec. W Gdańsku miał specjalny opatrunek, pojechał w nim jeden bieg, ale na więcej nie starczyło sił. Czy starczy dzisiaj? Jest taka szansa, bo jego stan zdrowia powoli się poprawia.

Jeden bieg i straty odrobione

Gdyby jednak pojawiła się konieczność jazdy bez Przyjemskiego, w Polonii na pewno będą nerwy. Rewelacyjny 17-latek latał dziury po starszych kolegach i tuszował niedyspozycję Jeleniewskiego, Miedzińskiego czy Michaiłowa. Jeśli w piątek młodziana zabraknie, cała trójka będzie musiała pojechać swoje. Nie będzie już marginesu błędu. Gdyby Polonia odpadła już w tej fazie, to będzie katastrofa. Nikt w Bydgoszczy w ogóle nie dopuszcza do siebie takich myśli. Tam cel jest jeden. Awans do PGE Ekstraligi.