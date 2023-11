Przyjedzie człowiek z agregatem. Tak zrobią ligę w Poznaniu

Żużlowy klub z Poznania nie ma stałego oświetlenia i nie spełnia wymagań licencyjnych na Speedway 2 Ekstraligę. Miasto obiecało, że zajmie się tematem, ale to potrwa. Projekt zostanie zrobiony do końca grudnia, a prace na stadionie ruszą dopiero po sezonie 2024. Wtedy miasto wykona oświetlenie i odwodnienie na dokładkę. Do tego czasu klub musi sobie jakoś radzić. No i działacze wymyśli do spółki z jednym ze sponsorów, co zrobić, żeby wniosek InvestHouse Plus PSŻ na starty w S2E przeszedł.