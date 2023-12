Przeżył rodzinny dramat, ale i tak zrobił to samo

Często jest tak, że syn żużlowca także zostaje żużlowcem . Mamy na torach Mateusza Cierniaka, Dawida Rempałę, Oskara Palucha czy właśnie braci Pawlickich. I to właśnie starszy z nich, czyli Przemysław, bym gościem Jacka Dreczki. 32-letni żużlowiec wypowiedział się na temat tragicznych wydarzeń z przeszłości. Jego ojciec doznał fatalnej kontuzji kręgosłupa i wydawało się, że może zostać na stałe przykuty do wózka inwalidzkiego. Na szczęście, stało się inaczej.

Piotr Pawlicki senior nadal ma ograniczenia ruchowe, ale porusza się o własnych nogach. To wszystko dzięki jego sportowemu charakterowi, który zresztą nie tylko w tym przypadku dał o sobie znać. Podobnie przecież miał Krzysztof Cegielski, któremu lekarze nie dawali większych szans na powrót choćby do częściowej sprawności. Minęły lata, a on chodzi jedynie przy pomocny tzw. balkonika. Wózek to już dawno przeszłość.