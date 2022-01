Sezon 2022 miał być przełomowy dla Kevina Woelberta w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Niemiec po kilku latach spędzonych w drugiej lidze zapragnął w końcu długo wyczekiwanego awansu na zaplecze PGE Ekstraligi i dołączył do Texom Stali Rzeszów, stając się zarazem jednym z liderów zespołu. Niestety nazwisko 32-latka pojawiło się na pierwszych stronach gazet nie w kwietniu czy maju, a już w styczniu. Wszystko przez życiowy dramat w postaci pożaru garażu.

Kevin Woelbert zaczyna od zera

Żużlowcowi co prawda nic się nie stało, ponieważ nie było go na miejscu. Tego samego nie można jednak powiedzieć o sprzęcie, z którego pozostał sam popiół. - Ja nie potrzebuję tylko ramy czy jakichś nowych kabli. Muszę kupić właściwie wszystko, od gogli przez ramy po narzędzia. W pożarze straciłem właściwie wszystko, cały sprzęt, wszystkie narzędzia, zapasowe części, silniki, sprzęt do fitnessu. Ogień właściwie nie dał szans, by cokolwiek się ostało - mówi załamany Kevin Woelbert portalowi nowiny24.pl.

Co gorsza, przykra sytuacja miała miejsce tuż przed rozpoczęciem ostatniego etapu przygotowań do nadchodzącego sezonu. Końcówka stycznia to zazwyczaj dopieszczanie motocykli i szykowanie ich na pierwsze jazdy. - Tydzień temu wszystko było dograne. Naszym celem jest zorganizować wszystko tak, by być gotowym na pierwszy trening przed sezonem. To będzie trudne, ale jestem optymistą - zapowiada reprezentant naszych zachodnich sąsiadów.

Kevin Woelbert wdzięczny kibicom za pomoc

Losem Niemca momentalnie przejęli się między innymi polscy kibice, którzy ekspresowo utworzyli zbiórkę i obecnie zebrali już prawie 20 tysięcy złotych. W trudnym czasie zawodnika Texom Stali wspomógł także tuner Ashley Holloway. Brytyjczyk oficjalnie poinformował, iż za darmo wymieni 32-latkowi silnik na zupełnie nowy.

- Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy jak taka jedna mała rodzina. To naprawdę niesamowite i naprawdę mam szacunek dla każdej osoby, która chce mi pomóc i jestem wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny. Mimo wszystko jestem optymistą i liczę, że będę mógł pojechać we wszystkich zawodach, które miałem zaplanowane w swoim kalendarzu - podsumowuje Kevin Woelbert.