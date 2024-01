Przez ostatni rok bardzo cierpiał. „Nie ma nic gorszego”

Brytyjczycy z niecierpliwością czekają na kolejnego indywidualnego mistrza świata ze swojego kraju. Po raz ostatni tej sztuki dokonał w sezonie 2018 Tai Woffinden. Co najważniejsze, ma on już następców. Kapitalnie na arenie międzynarodowej radzą sobie Daniel Bewley oraz Robert Lambert i to właśnie w nich kibice upatrują kolejnych medalistów. Na Wyspach rozwija się również wielu innych młodszych żużlowców. Do tego grona należy Tom Brennan, który w Polsce staje się coraz bardziej rozpoznawalny. W zeszłym roku ścigał się w barwach H. Orła Skrzydlewska na zapleczu PGE Ekstraligi.