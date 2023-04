Przez niedopatrzenie przegrali ważny mecz. Są do wymiany [FELIETON]

Nicki Pedersen? Nie do zatrzymania! Duży komplet punktów i powrót w wielkim stylu. Po mega groźnych kontuzjach nikt nie wróżył mu powrotu do ścigania. A jednak. Wrócił i to jak. Brawo. Zawsze ceniłem jego upartość i walkę do końca. Jeździ ostro, czasami brawurowo, lecz zawsze jest mocnym punktem w zespole.