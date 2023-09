Przez ich skład przeszło tsunami. Mają odpalić bombę transferową

Arged Malesa planuje włączyć się w przyszłym sezonie do walki o PGE Ekstraligę , dlatego zmiany personalne były nieuniknione. Z klubem żegnają się m.in. Grzegorz Walasek, Matias Nielsen czy Oliver Berntzon.

Jakobsenowi Wiercili dziurę w brzuchu od roku

- Jego sprowadzenie to już trochę pokłosie zeszłego roku. Wtedy też chcieliśmy Frederika w naszym zespole. Nie udało się, bo wybrał PGE Ekstraligę. Naturalnym krokiem było dla nas ponownie oferty w tym roku. Rozmowy były szybkie i bezbolesne. Tak naprawdę on chciał do nas trafić już rok temu. Było blisko, ale jednak chęć jazdy w najwyższej klasie rozgrywkowej przeważyła - mówi Staszewski na łamach Kuriera Ostrowskiego.