Przewrócą stadion do góry nogami. Będą wielkie zmiany!

Poznańskie Stowarzyszenie Żużla awansowało w minionym sezonie do 1. Ligi Żużlowej. Promocja do wyższej klasy rozgrywkowej wiąże się z koniecznością wykonania kilku inwestycji. Najważniejsza z nich to budowa oświetlenia na poznańskim stadionie. Jego brak jest zresztą jednym z dwóch głównych powodów, dla którego poznaniacy otrzymali licencję warunkową, a nie licencję zwykłą.

- Tak. Z tego, co nam wiadomo, ze względu na oświetlenie i bandy - odpowiada Jakub Kozaczyk, prezes PSŻ-u, na pytanie o to, czy licencja warunkowa jest spowodowana kwestiami infrastrukturalnymi. - Bandy już są wymieniane zgodnie z wymogami PZM, natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, to twórca projektu albo został już wybrany, albo za chwilę zostanie wybrany przez Poznańskie Inwestycje Miejskie - powiedział Kozaczyk w rozmowie z Interią.

PSŻ poważnie podchodzi do tematu budowy oświetlenia

Wymóg oświetlenia w 1. Lidze Żużlowej bardzo często w ostatnim czasie trafiał na tapet. Wszystko za sprawą Stelmet Falubazu Zielona Góra. Na stadionie przy ul. Wrocławskiej w 2021 roku spłonął maszt oświetleniowy, a proces naprawy zepsutego oświetlenia przeciągał się niemiłosiernie. Doszło do tego, że przedstawiciele GKSŻ grozili zielonogórskiemu klubowi, że nie otrzyma on licencji, jeśli w sezonie 2023 oświetlenie nie będzie sprawne. Problem udało się jednak rozwiązać - prace w Zielonej Górze trwają, a start w Falubazu w lidze nie jest zagrożony.

Poznaniacy nie chcą, żeby doszło do sytuacji, w której groziłoby im odebranie licencji, dlatego zabrali się do pracy od razu po awansie. Kiedy będzie ich efekt? Tego niestety nie są w stanie określić. - Jak wspomniałem, za niedługo powinniśmy poznać twórcę projektu. Później trzeba będzie zaczekać na projekt, a następnie na warunki przyłączeniowe od firmy Enea. Dopiero wtedy będzie ogłoszony przetarg wyłaniający wykonawcę oświetlenia - mówi Kozaczyk w rozmowie z Interią.

- Trochę to potrwa, ale wiadomo, że musimy robić wszystko zgodnie z prawem zamówień publicznych. Jest to niezależne ani od nas, ani od miasta Poznań, bo te wszystkie procedury są wymagane. Środki nie mogą być wydane niezgodnie z prawem. Dodatkowo, to wszystko jest dość skomplikowane, bo projekt jest wielobranżowy - zdradza Kozaczyk. Co dokładnie ma na myśli prezes PSŻ-u?

PSŻ Poznań będzie modernizował stadion na Golęcinie!

Okazuje się, że plany poznańskiego klubu wykraczają poza budowę oświetlenia, które jest potrzebne "od zaraz". - W projekcie ma się znaleźć kilka inwestycji. Budowa oświetlenia, odwodnienia liniowego. Dodatkowo remont wieżyczki sędziowskiej i ogrodzenia stadionu od strony torów kolejowych - wylicza Jakub Kozaczyk.

Tak duży projekt nie będzie oczywiście zrealizowany do początku przyszłego sezonu. Ba, wydaje się, że jedyną inwestycją, która zostanie ukończona przed marcem - poza dosypaniem nawierzchni - będzie wymiana band. Co z pozostałymi inwestycjami? - Najważniejsze dla nas jest oświetlenie. Odwodnienie liniowe jest wymogiem na PGE Ekstraligę, ale w sytuacji, w której jest tworzony projekt, poprosiliśmy miasto, żeby był on kompleksowy i zawierał również ten element. Jak kiedyś będą na to pieniądze, będzie to zrobione. Projekt będzie już wówczas gotowy - tłumaczy Kozaczyk w rozmowie z Interią.

