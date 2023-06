Przewaga mistrza rośnie! Drugi z Polaków odbił się od dna

Zmarzlik w pierwszych pięciu rundach uzbierał już 90 punktów (wygrał trzy turnieje). Wicelider Jack Holder tym razem zakończył zmagania na półfinale, dlatego stracił do Polaka aż dziewięć punktów. W tej chwili ma ich na swoim koncie 69. Wydaje się, że nikt nie zagrozi mistrzowi w drodze po czwarty tytuł. Większe emocje będą z całą pewnością w walce o pozostałe medale. Jason Doyle i Fredrik Lindgren są tuż za plecami Australijczyka, tracą do niego raptem punkt.



Drugi w Gorzowie Leon Madsen punktowo przybliżył się do czołówki (60 punktów), ale potrzebuje jeszcze jednego dobrego turnieju, by mieć miejsca 2-4 na wyciągnięcie ręki. Dalsze pozycje w klasyfikacji zajmują: Robert Lambert (54), Martin Vaculik (51) i Daniel Bewley (49). Pierwsza ósemka uciekła pozostałym na odległość ośmiu punktów. Tyle dzieli ósmego Bewleya od dziewiątego Taia Woffindena.