Prześwietlamy złote dziecko. Prezesi się o niego zabijali, a liczby mówią wszystko

Średnia biegopunktowa 1,244 na poziomie Krajowej Ligi Żużlowej. Sześć wygranych wyścigów, osiem drugich miejsc i szesnaście trzech. To są liczby Franciszka Majewskiego z sezonu 2023, jego pierwszego tak naprawdę na ligowych torach. Czy to złe statystyki? Nie. Czy to pesymistycznie brzmiące statystyki pod kątem sezonu 2024 w wyższej lidze? Tak. Majewski błysnął tak na dobrą sprawę w kilku biegach. Udało mu się pokonać uznane ligowo nazwiska, ale miało to miejsce sporadycznie. 17-letni zawodnik daleki był od jakiejś regularności, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Reklama

Oczywiście od nikogo nie należy oczekiwać cudów na tym etapie kariery. Majewski wciąż jest u progu swojej żużlowej przygody. Ale momentami przypisuje się mu już rzeczy wielkie, a on nie osiągnął nawet średniej 1,300 w lidze. Dla porównania Wiktor Przyjemski rok od niego starszy był najlepszym żużlowcem swojej ligi, a jeździł o klasę wyżej. W środku sezonu miał passę, w której praktycznie nie dało się go pokonać. Tak więc oczywiście młodzież ma wahania formy, ale możliwa jest stabilizacja, której u Majewskiego zabrakło.

Reklama Szybka Kontra. Zniszczyli klub. Upadek jedyną nadzieją? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Franciszków dwóch ma ich wprowadzić do PGE Ekstraligi. Czy to się uda?

Wspomnianego wcześniej Przyjemskiego Polonia straciła, bo na skutek braku awansu odszedł on do Motoru Lublin. Wiadomo, że tak jadącego juniora praktycznie zastąpić się nie da. W Bydgoszczy wierzą, że para Majewski-Karczewski choć w małym stopniu pokryje straty związane z brakiem Wiktora. W odwodzie są też Olivier Buszkiewicz i Bartosz Nowak, ale ich szanse na jazdę przynajmniej na ten moment wydają się mniejsze niż wymienionej dwójki. Z pewnością 7-8 punktów młodzieżowców co mecz zadowoli Jerzego Kanclerza, ale Przyjemski potrafił robić sam dwa razy tyle. To przepaść. Reklama

Juniorzy Polonii są już po pierwszych treningach w nowym sezonie. Majewski wyglądał dość niepewnie, część fanów mówi że znacznie korzystniej prezentował się Buszkiewicz. Między zawodnikami dojdzie z pewnością do rywalizacji o miejsce w składzie, co nigdy na dobre nie wychodzi. Jest jednak dwa razy więcej chętnych niż miejsc. Do pierwszego meczu jeszcze sporo czasu i może się zdarzyć tak, że Polonia rozpocznie ligę parą Majewski-Karczewski, jak i tak że pojedzie Buszkiewicz z Nowakiem. Z pewnością kluczowe będą tutaj przede wszystkim sparingi, które już za kilka dni.

Franciszek Majewski / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jan Heleniak i Franciszek Majewski / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński