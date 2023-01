Przestrzega kluby. Bochenek chleba zamiast biletu na mecz

Działacze Orła zrobili bardzo dużo, żeby w sezonie 2023 przyciągnąć kibiców na stadion. Zbudowanie całkiem niezłego i ciekawego składu, a przede wszystkim namówienie do współpracy najbardziej utytułowanego trenera w Polsce - Marka Cieślaka miały być magnesem dzięki któremu kibice tłumnie ruszą po karnety.

Żałosne wpływy z biletów

Problem w tym, że nic takiego nie ma miejsca, a właściciel Witold Skrzydlewski stracił wszelkie złudzenia, że coś się tej kwestii jeszcze ruszy do przodu. Honorowy prezes zwraca ponadto uwagę na to, że kraj trawi kryzys i ludzie oglądają każdą złotówkę po dwa razy zanim ją wydadzą, a nabycie wejściówki za kilkanaście złotych na zawody żużlowe, co zrozumiałe nie jest w tym momencie palącą potrzebą.