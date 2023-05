Przesadzili. Miał ochotę rzucić się na nich z pięściami

Jan Kvech to niezwykle spokojny i niemal zawsze uśmiechnięty młody człowiek. Niezwykle trudno wyprowadzić go z równowagi, bo ma raczej pokojowe usposobienie. Tym bardziej szokujące było to, co zdarzyło się podczas meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z ROW-em Rybnik, który został rozegrany pod koniec kwietnia. W jednym z biegów Kvech miał upadek z Danielem Jeleniewskim. Żużlowiec miejscowej drużyny nie był zdolny do dalszej jazdy. Kvech został wygwizdany przez kibiców.