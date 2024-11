Przerażenie w polskich klubach. Na tej decyzji mogą stracić miliony złotych

Od przyszłego sezonu w Metalkas 2. Ekstralidze nastąpi ważna zmiana – dwa mecze każdej kolejki rundy zasadniczej będą rozgrywane w czwartkowy wieczór. W szeregach klubów zapanowała obawa, ponieważ może to oznaczać pustki na stadionach, co w konsekwencji odbije się na klubowych budżetach. - Patrzymy na to z przerażeniem. Musimy podjąć kroki - mówi Rafał Dobrowolski, rzecznik prasowy FOGO Unii Leszno. 18-krotni mistrzowie Polski mogą stracić nawet milion złotych.