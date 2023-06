Przerażające sceny. Straszny upadek, zawodnik połamał deski

InvestHousePlus PSŻ o ile na wyjazdach nie sprawia swoim rywalom zbyt wielkich kłopotów, o tyle u siebie jest naprawdę trudnym przeciwnikiem do pokonania. Na własnej skórze przekonała się o tym Abramczyk Polonia. Faworyzowani bydgoszczanie do końca drżeli o zwycięstwo, ale ostatecznie opuścili stolicę Wielkopolski bogatsi o trzy punkty do ligowej tabeli. Tradycyjnie ogromna w tym zasługa Wiktora Przyjemskiego, który ustrzelił dziś kolejny komplet w karierze.