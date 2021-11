Przepisy uszczelnione! Koniec transferów-chwilówek last minute

Przypomnijmy, że OK Bedmet Kolejarz Opole planował przed play-offami duże wzmocnienia. Spekulowano, że opolanie tuż przed decydującą fazą rozgrywek mogą sięgnąć po Gleba Czugunowa, czy Bartosza Smektałę. W obliczu tych doniesień, Główna Komisja Sportu Żużlowego zmieniła przepisy i wprowadziła regulację, która zablokowała jazdę jako "gość": finalistów DMŚJ i IMŚJ z poprzedniego sezonu, byłych i obecnych zawodników startujących w cyklu Grand Prix lub SEC oraz żużlowców, którzy byli kiedykolwiek powołani do Żużlowej Reprezentacji Polski.

Wprowadzone przepisy znacząco utrudniły życie działaczom Kolejarza, bo krótka już lista potencjalnych wzmocnień (wciąż obowiązywały regulacje, np. o wieku "gościa"), została jeszcze bardziej skrócona. Ostatecznie pozyskano "tylko" Mateusza Tondera, czyli zawodnika, który na poziomie 2. Ligi Żużlowej mógł zrobić różnicę, ale nie żużlowca tej klasy, co Czugunow, czy Smektała.

Prezesi z 2. Ligi Żużlowej protestowali, GKSŻ zareagowała

Taki ruch wzbudził spore protesty nie tylko wśród kibiców, ale również wśród działaczy drugoligowych ośrodków. To nie powinno dziwić - zamiast jechać cały sezon pozyskanymi przed sezonem, czy na jego początku, zawodnikami, opolanie mogli w siedmioosobowym zestawieniu mieć trzech zawodników z PGE Ekstraligi i nie mieć żadnego własnego juniora. Świdnicki i Tonder mogli jechać jako "goście" (jeden jako junior, drugi jako senior), a Kowalski jako zawodnik wypożyczony (jako junior lub senior).

Teraz takie ruchy będą ograniczone nie tylko wymaganiami dotyczącymi takiego żużlowca, ale również czasowo. Kontrakt na starty na zasadach "gościa" będzie trzeba podpisać do 31 marca, a nie jak to było w zeszłym sezonie, w każdym czasie. Sytuacja, w której w sierpniu wzmacnia się zespół "gościem" nie będzie miała już miejsca.

Gość w 2. Lidze Żużlowej? Tylko nieprzesadnie mocny polski junior

Nie zmienia się możliwa liczba "gości" w składzie drużyny. Ponownie będzie mogło to być dwóch zawodników w dwóch możliwych konfiguracjach - albo 1 junior i 1 senior, albo 2 seniorów. Zmieniono jednak warunki, jakie zawodnicy muszą spełniać by startować jako "goście". Przede wszystkim będą to mogli być tylko Polacy, którzy są jeszcze juniorami. Przed rokiem na pozycjach seniorskich mogli występować zawodnicy, którzy nie ukończyli 23. roku życia. Teraz wiekiem granicznym jest 21 lat.

Ponadto, jeśli żużlowiec ma podpisany kontrakt w PGE Ekstralidze, żeby występować jako "gość", musi spełniać warunki startu w U24 Ekstralidze. Co to oznacza? Jego średnia w poprzednim sezonie nie mogła wynosić 1,400 pkt./bieg lub więcej. W przypadku zawodników, którzy się przenieśli do PGE Ekstraligi z eWinner 1. Ligi średnią graniczną jest 1,820 pkt./bieg, a w przypadku żużlowców z 2. Ligi Żużlowej 2,240 pkt./bieg.

Zmodyfikowano też warunki wprowadzone pod koniec poprzedniego sezonu, dotyczące zablokowania byłych uczestników cyklu Grand Prix, SEC, kiedykolwiek powołanych żużlowców do reprezentacji Polski oraz zeszłorocznych finalistów juniorskich czempionatów. Od teraz ten przepis będzie blokował "tylko" uczestników finał(ów) IMŚJ i DMŚJ z poprzedniego sezonu. W teorii mogłoby to zwiększyć liczbę zawodników, ale w praktyce już nie, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby junior, który może jeździć w U24 Ekstralidze, miał przeszłość lub był aktualnym uczestnikiem cyklu Grand Prix lub SEC.