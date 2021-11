​Przepisy ujednolicone! Trzech najlepszych zawodników zabezpieczonych

Dojdzie zatem do ujednolicenia przepisów na wszystkich poziomach rozgrywkowych. W zeszłym sezonie wyglądało to tak, że w PGE Ekstralidze "ZZ"-tka mogła być stosowana za zawodników legitymujących się pierwszą, drugą lub trzecią najlepszą średnią indywidualną. W przypadku eWinner 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej, zastępstwo zawodnika mogło być stosowane tylko za najlepszego żużlowca w kadrze drużyny.

Teraz w każdej lidze będzie tak samo. Dzięki decyzji Głównej Komisji Sportu Żużlowego, w przypadku kontuzji któregoś z trzech najlepszych zawodników, będzie można stosować za niego zastępstwo zawodnika. Takie regulacje przydałyby się w zeszłym roku, np. w Gnieźnie, gdzie kontuzjowany był zawodnik Aforti Startu Gniezno, Peter Kildemand. Gdyby obowiązywały obecne przepisy, mogłaby być za niego stosowana "ZZ"-tka, a tak musiał zastępować go nieopierzony Szwed, Philip Hellstroem-Baangs.

Warunki ZZ się nie zmieniają

Liczba najlepszych zawodników, za których może być stosowane zastępstwo zawodnika to jedyna zmiana w tym obszarze regulaminów. Nie ulegają zmianie warunki, które muszą zostać spełnione, żeby zawodnik mógł uzyskać status zawodnika zastępowanego i dalej nie mogą być to zawodnicy zgłoszeni pod numerami 6, 7 lub 8.

Wciąż musi to być zawodnik skierowany na kwarantannę lub posiadający właściwe zwolnienie lekarskie na okres co najmniej 15 dni. Przypomnijmy, że związek wymaga zwolnienia na tak długi okres by zapobiec sytuacjom z przeszłości, gdy zawodnicy dostawali zwolnienie lekarskie, gdy po prostu nie chciało im się lub było to dla nich nieopłacalne, by wziąć udział w zawodach.

Nie ulegają zmianie też dodatkowe warunki. Jeśli zawodnik bierze w dniu meczu ligowego udział w zawodach FIM lub FIM Europe lub swojej ligi narodowej, czy też innej ligi wpisanej do Kalendarza Lig Międzynarodowych FIM (w przypadku meczu eWinner 1. Ligi), gdy mecz ligowy przypada akurat na slot takiej ligi.