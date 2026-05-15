Przełomowe wieści ws. Patryka Budniaka. Polak wybudzony ze śpiączki

Kacper Dąderewicz

"WP SportoweFakty" przekazuje przełomowe wieści ws. Patryka Budniaka, który 10 maja uległ fatalnemu wypadkowi na torze żużlowym w Gnieźnie. Poznański szpital przekazał, że 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Wcześniej przeszedł bardzo poważną operację kręgosłupa. Najbardziej optymistyczną informacją na ten moment jest fakt, że Patryk Budniak przejawia ruchomość kończyn dolnych.

Patryk Budniak w czerwono-czarnym kombinezonie żużlowym z godłem Polski na tle tablicy sponsorskiej.
Patryk Budniak

Do tragicznie wyglądającego wypadku doszło 10 maja podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Mecz pomiędzy miejscową drużyną a Świętochłowicami został zakończony po tym wydarzeniu przy stanie 43:23 dla gospodarzy.

Patryk Budniak uderzył z impetem w bandę, a następnie wyleciał w trybuny i spadł na beton. Na miejscu był reanimowany, a następnie został przetransportowany helikopterem do poznańskiego szpitala, gdzie przeszedł poważną opercację kręgosłupa.

- Pacjent został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. Sam proces wybudzania rozpoczął się wczoraj przed wieczorem. Na ten moment reaguje na proste komunikaty i takimi też się posługuje. Wciąż leży na oddziale intensywnej terapii, ale w najbliższych dniach trafi na inny oddział, choć na ten moment nie wiadomo jaki - przekazuje Zuzanna Pankros z poznańskiego szpitala.

