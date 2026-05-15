Przełomowe wieści ws. Patryka Budniaka. Polak wybudzony ze śpiączki
"WP SportoweFakty" przekazuje przełomowe wieści ws. Patryka Budniaka, który 10 maja uległ fatalnemu wypadkowi na torze żużlowym w Gnieźnie. Poznański szpital przekazał, że 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Wcześniej przeszedł bardzo poważną operację kręgosłupa. Najbardziej optymistyczną informacją na ten moment jest fakt, że Patryk Budniak przejawia ruchomość kończyn dolnych.
Do tragicznie wyglądającego wypadku doszło 10 maja podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Mecz pomiędzy miejscową drużyną a Świętochłowicami został zakończony po tym wydarzeniu przy stanie 43:23 dla gospodarzy.
Patryk Budniak uderzył z impetem w bandę, a następnie wyleciał w trybuny i spadł na beton. Na miejscu był reanimowany, a następnie został przetransportowany helikopterem do poznańskiego szpitala, gdzie przeszedł poważną opercację kręgosłupa.
- Pacjent został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. Sam proces wybudzania rozpoczął się wczoraj przed wieczorem. Na ten moment reaguje na proste komunikaty i takimi też się posługuje. Wciąż leży na oddziale intensywnej terapii, ale w najbliższych dniach trafi na inny oddział, choć na ten moment nie wiadomo jaki - przekazuje Zuzanna Pankros z poznańskiego szpitala.
