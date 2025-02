Przełomowe informacje w sprawie transferów. Prezes się wygadał

Unia Tarnów bliska zamknięcia składu na nadchodzące rozgrywki 2. Metalkas Ekstraligi. Beniaminek szykuje małą rewolucję, a oficjalne potwierdzenie powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni.

To oni wzmocnią Unię Tarnów

Przypomnijmy, że Unia w listopadowym okienku transferowym montowała skład "na szybko". To efekt tego, że do ostatnich dni października toczyła się walka o spłatę zadłużenia i uratowanie klubu przed upadkiem. Misja ta się udało, ale przez to nie było zbyt wiele czasu, aby zbudować drużynę na kolejny rok. Efekt tego był taki, że w zespole brakowało zawodnika na pozycję U-24. Klub rozmawiał później wiele tygodni m.in. z Mikołajem Czaplą i Mateuszem Dulem, ale wszystko wskazuje na to, że porozumienia nie uda się wypracować. Reklama

W efekcie tego nastąpiła zmiana polityki, a działacze zdecydowali się sięgnąć po jeszcze jednego polskiego seniora, aby spełnić wymóg regulaminowy (na razie jest tylko Mateusz Szczepaniak). Ten ruch umożliwi sprowadzenie obcokrajowca na pozycję U-24. Takich zawodników na rynku jest znacznie więcej, a wiemy też, że Unia skoncentrowała swoją uwagę na Fracisie Gustsie z Betard Sparty Wrocław. Żużlowiec miał być chętny na wypożyczenie, ale zgodę musi dać jego klub. W tym temacie toczyły się rozmowy w ostatnich dniach.

Tarnowianie do Łotysza chcą dorzucić kogoś z dwójki: Krystian Pieszczek i Grzegorz Walasek. Najpewniej któryś z nich uzupełni skład. Cała niepewność powinna zakończyć się już wkrótce, co potwierdził sam prezes Kamil Góral. - W przyszłym tygodniu ruszamy ze sprzedażą karnetów po tym, jak ogłosimy skład całego zespołu. Tak, aby było wiadomo, za co płacą kibice - przekazał w żołnierskich słowach.



On straci na transferach najbardziej

Jeżeli Unia faktycznie wcieli w życie tę koncepcję składu, to w najgorszej sytuacji znajdzie się Marko Lewiszyn. Ukrainiec stanie się z urzędu rezerwowym, bo o skład będzie musiał walczyć z Matejem Zagarem. Pytanie tylko, czy faktycznie stoi na straconej pozycji. Wielu obserwatorów wróży mu dużą karierę. Na razie żużlowiec dał się poznać ze swojej ambicji i nieustępliwości. Jeśli faktycznie chce wybić się ponad poziom Krajowej Ligi Żużlowej, to czas na kolejny krok do przodu. Reklama

Inna sprawa, że Lewiszyn początkowo mógł liczyć na cieplarniane warunki i pewne miejsce w składzie. Teraz zmienia się to o sto osiemdziesiąt stopni.

