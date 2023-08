Przekreślił nazwisko Lewandowskiego na koszulce. Ma nowego idola

Janowski zrobił coś spektakularnego

W tamtym wyścigu, dźwigając na barkach ciężar oczekiwań wszystkich polskich kibiców, Janowski zebrał się w sobie. Przez blisko trzy okrążenia szukał takich ścieżek na torze, by zbudować prędkość, zbliżyć się do rywali i dać sobie szansę na atak. I kiedy przyszedł ten moment, to Janowski wjechał między Andersa Thomsena i Roberta Lambert i minął obu za jednym zamachem. Stadion oszalał.