Przekonują, że z duńskim gwiazdorem to plotka, ale coś muszą zrobić

Matias Nielsen i Mateusz Bartkowiak mają dołączyć do InvestHouse Plus PSŻ Poznań. Spekuluje się, że drużynę beniaminka wzmocni też Kenneth Bjerre. Prezes Jakub Kozaczyk, póki co zaprzecza, mówi, że to plotka, ale dobrych nazwisk na rynku mało, a PSŻ z tym składem, który ma obecnie, będzie miał kłopot, żeby się utrzymać. Bjerre może to zmienić.