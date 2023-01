Przekazali ważne wieści. Oszczędzą spore pieniądze

W Zdunek Wybrzeżu dzieje się ostatnio co niemiara. Rozpoczęło się od odejścia najważniejszych zawodników reprezentujących klub w ubiegłym roku. Później z kolei działacze drżeli o dopuszczenie do rozgrywek przez PZM, ponieważ niektórzy żużlowcy domagali się zaległych pieniędzy. Summa summarum gdańszczanie otrzymali upragnioną licencję, lecz jedynie nadzorowaną i dopiero w drugim terminie. Kibice co prawda odetchnęli z ulgą, jednak z niepokojem spoglądają na nadchodzące rozgrywki, bo nie wiedzą co przyniesie przyszłość.